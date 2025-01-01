Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Krankenhaus des Verbrechens

SAT.1Staffel 2Folge 26
Krankenhaus des Verbrechens

Krankenhaus des VerbrechensJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 26: Krankenhaus des Verbrechens

22 Min.Ab 12

Ein brutaler Dieb geistert durchs Krankenhaus. Seine Opfer: schwerkranke, wehrlose Patienten. Klinikleiter Dr. Manfred Dobrowski schaltet Lenßen und sein Team ein. Geld und Ehering einer bestohlenen Patientin finden sie beim Krankenpfleger Marcello - aber ist er wirklich der Täter?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen