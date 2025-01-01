Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Terror aus dem Jenseits

SAT.1 Staffel 2 Folge 35
Terror aus dem Jenseits

Terror aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 35: Terror aus dem Jenseits

23 Min. Ab 12

In Tatjana Junghans' Umfeld ereignen sich mysteriöse Dinge, die alle etwas mit ihrer vor einem Jahr verstorbenen Mutter zu tun haben. Allmählich ist die 26-Jährige einem Nervenzusammenbruch nahe. Versucht ihre verhasste Halbschwester Michelle sie in den Wahnsinn zu treiben? Steckt sie mit Tatjanas Freund Matthias unter einer Decke? Die Ermittler nehmen die Fährte auf und machen eine überraschende Entdeckung ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

