Die Geliebte des Pfarrers

SAT.1Staffel 2Folge 37
Folge 37: Die Geliebte des Pfarrers

21 Min.Ab 12

Eva Meiser ist sich sicher, dass ihr Ehemann, der evangelische Pfarrer Uwe Meiser, fremdgeht. Die Mandantin vermutet hinter der potenziellen Geliebten zwei Frauen im unmittelbaren Umfeld ihres Mannes: Die junge Ehefrau des Pfarrgärtners oder auch die hübsche Pfarrerssekretärin. Bei der Observation macht das Ermittlerteam eine sensationelle Entdeckung: In der Sakristei der Kirche finden sich Liebesbriefe von 1986, adressiert an den Pfarrer Uwe Meiser ...

