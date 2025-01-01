Lenßen & Partner
Folge 44: Halloween des Grauens
23 Min.Ab 12
Lenßen & Partner sind privat zum Abendessen in einer Gaststätte, im Nachbarraum feiert die Belegschaft einer Firma ein Halloween-Fest. Ingo Lenßen und sein Ermittlerteam Katja Hansen und Tekin Kurtulus werden Zeuge, wie Uwe Potzeck auf der Feier seine Kollegin Annika Frei angrabscht. Sie beschuldigt ihn, sie später vergewaltigt zu haben ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
