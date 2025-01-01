Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Begegnung mit einem Toten

SAT.1Staffel 2Folge 55
Begegnung mit einem Toten

Folge 55: Begegnung mit einem Toten

22 Min.Ab 12

Iris Walter begegnet immer wieder ihrem verstorbenen Mann, was ihr niemand glaubt. Sie war sogar schon in psychiatrischer Behandlung. Lenßen & Partner sind aber vor Ort, als sie nachts in dem Park, in dem ihr Mann starb, von einem Unbekannten wieder fast zu Tode erschreckt wird. Der erweist sich als teuflischer Doppelgänger von Iris Walters Ehemann. Tim Kraus wird offensichtlich von jemandem beauftragt, sie so zu erschrecken - doch wer ist der mysteriöse Auftraggeber?

