Lenßen & Partner
Folge 65: Bei Anruf Mord
22 Min.Ab 12
Die Fahrradkurierin Mette Vonderbank kommt völlig aufgelöst zu Ingo Lenßen: Zufällig hat sie gerade per Telefon ein Gespräch belauscht, in dem ihr Tod geplant wurde! Wer will sie aus dem Weg räumen? Hat ihr Halbbruder Lars Färber etwas damit zu tun, der Vaters Geld erben will? Oder ist der hoch verschuldete Leon Priest, der Freund ihrer Mitbewohnerin, in den Fall verwickelt? Kurz darauf wird auf Mette auf offener Straße ein Anschlag verübt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1