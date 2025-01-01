Lenßen & Partner
Folge 68: Der vergewaltigte Mann
22 Min.Ab 12
Markus Dehner berichtet Ingo Lenßen, dass seine Chefin Natascha Hahn ihn im Büro zum Sex gezwungen hat. Kurz darauf behauptet Natascha genau das Gegenteil und legt ein Videoband als Beweis vor - Markus wird umgehend gefeuert. Ist er in eine perfide Falle gegangen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
