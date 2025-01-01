Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der Mann ohne Gedächtnis

SAT.1Staffel 2Folge 72
Der Mann ohne Gedächtnis

Der Mann ohne GedächtnisJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 72: Der Mann ohne Gedächtnis

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßens neuer Mandant kann sich an nichts erinnern. Ein Inserat in der Tasche und ein Blutfleck auf seiner Jacke sind die einzigen Spuren seiner jüngsten Vergangenheit. Die Ermittler stoßen auf eine ermordete Prostituierte - die Täterbeschreibung passt auf den Mann ohne Gedächtnis. Lenßen und Partner glauben jedoch an seine Unschuld und ermitteln gegen den Zuhälter Thies Mosner, der durch die Aussage ihres Mandanten zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde ...

Lenßen & Partner
SAT.1
