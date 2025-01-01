Lenßen & Partner
Folge 72: Der Mann ohne Gedächtnis
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßens neuer Mandant kann sich an nichts erinnern. Ein Inserat in der Tasche und ein Blutfleck auf seiner Jacke sind die einzigen Spuren seiner jüngsten Vergangenheit. Die Ermittler stoßen auf eine ermordete Prostituierte - die Täterbeschreibung passt auf den Mann ohne Gedächtnis. Lenßen und Partner glauben jedoch an seine Unschuld und ermitteln gegen den Zuhälter Thies Mosner, der durch die Aussage ihres Mandanten zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1