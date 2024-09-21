Verführerische FahrstundenJetzt kostenlos streamen
22 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12
Bei dem Fahrlehrer Jens Sandner gehen Drohungen ein - und tatsächlich: Bei der Eröffnungsfeier seiner Fahrschule wird ein Anschlag auf seine Frau Katrin verübt. Alles deutet zunächst auf einen Racheakt seiner Ex-Chefin und jetzigen Geschäftskonkurrentin Marlene Corinth hin. Als jedoch das Verhältnis zwischen Jens und seiner Fahrschülerin Dagmar Schreuer bekannt wird, rückt ihr aggressiver Ehemann ins Blickfeld von Lenßen & Partner ...
