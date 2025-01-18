Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verführerische Reitstunden

SAT.1Staffel 3Folge 150vom 18.01.2025
Verführerische Reitstunden

Verführerische ReitstundenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 150: Verführerische Reitstunden

22 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Luis Fontana wendet sich wegen seiner Freundin an Ingo Lenßen: Ines Turan, die als Pferdewirtin auf einem Gestüt arbeitet, hat rote Striemen auf dem Rücken. Er vermutet, dass sie an ihrem Arbeitsplatz misshandelt wird. Schnell gerät der sexbesessene Gestütsbesitzer Herbert Opitz ins Visier der Ermittler. Auch der gewalttätige Reitlehrer Marco Wimmler macht sich verdächtig - er ist der Ex-Freund von Ines und will sie zurück. Dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen