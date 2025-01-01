Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Dieb im Luxusrausch

SAT.1Staffel 3Folge 167
Dieb im Luxusrausch

Dieb im LuxusrauschJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 167: Dieb im Luxusrausch

22 Min.Ab 12

Die Schneiderei von Franziska Stahl wurde überfallen und ausgeraubt - die Tanz-Kostüme eines großen Auftrages sind verschwunden. Die Ermittlungen führen Lenßen & Partner zu dem Diskotheken-Besitzer Gregor Steininger - der Auftraggeber der Go-go-Girl-Kostüme benötigt diese für die Eröffnung seines neuen Clubs. Über Irene Kurz, eine Näherin der Mandantin, erfahren die Ermittler, wo sich der neue Club befindet. Sandra Nitka gibt sich als Go-go-Girl aus ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen