Lenßen & Partner

Der Duft des Vergewaltigers

SAT.1Staffel 3Folge 171vom 25.01.2025
Der Duft des Vergewaltigers

22 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Die Mandantin Peggy Landau fühlt sich seit einiger Zeit verfolgt - sie kann den Unbekannten riechen, jedoch nicht sehen. Ein erster Verdacht fällt auf Erkan Bagin, ein Arbeitskollege der Mandantin. Marius Ophüls, der Personalchef von Peggy Landau, schleust Sandra Nitka in die Firma ein. Ist Erkan Bagin tatsächlich der unheimliche Verfolger oder hat sich die Mandantin alles nur eingebildet? Plötzlich meldet sich die Kollegin Annalena Hoffmann, die kürzlich vergewaltigt wurde ...

