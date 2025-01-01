Lenßen & Partner
Folge 57: Gefährliche Unbekannte
Tim Brückner beauftragt Lenßen & Partner, seine verschwundene Verlobte Kiki Nanfah zu finden. Von der Studentin Annegret Holz erfahren die Ermittler, dass Kiki ihren Freund über ihr Leben belogen hat. Der einzige Anhaltspunkt ist Tania Kolo, eine Freundin der Vermissten - sie schweigt. Auch Irina Gabaschwili, eine weitere Bekannte der Verschwundenen, möchte nicht in die Ermittlungen hineingezogen werden ...
