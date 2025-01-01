Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 73
22 Min.Ab 12

Marion Krehn arbeitet als Wechselgelddame in einem Spielcasino. Jeden Abend bringt sie die Tageseinnahmen zur Bank. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag wird ihr die Geldbombe mit 20.000 Euro gestohlen. Ins Visier gerät ihr Geburtstagsgeschenk - ein Callboy. Die Ermittler machen sich daran, den geheimnisvollen Mann ausfindig zu machen. Doch der Callboy war nur ein Ablenkungsmanöver, der wahre Auftraggeber arbeitet anscheinend im selben Casino wie die Mandantin ...

