Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schleier der Angst

SAT.1Staffel 3Folge 87
Schleier der Angst

Schleier der AngstJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 87: Schleier der Angst

22 Min.Ab 12

Tobias Janssen ist verzweifelt: Seine Freundin Malika Jemma trägt plötzlich einen islamischen Schleier und ist spurlos verschwunden. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, weil die Frau von einem Araber, Dr. Omar Mernissi, bedroht und verfolgt wird. In einem Schwimmbad verlieren die Ermittler den Kontakt zu der Zielperson. Was steckt hinter der Veränderung von Malika Jemma? Ist sie dem Islam beigetreten? Als die Frau gefunden wird, gibt es eine schockierende Überraschung...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen