Mordanschlag im KrankenbettJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 91: Mordanschlag im Krankenbett
22 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12
Patrick Fürst, der Freund von Jasmin Bergkamp, liegt seit vier Monaten im Wachkoma. Jasmin befürchtet, dass seine Eltern ihn aus finanziellen Motiven töten wollen. Und tatsächlich: Die Ermittler können im Krankenhaus in letzter Sekunde einen Mordanschlag verhindern. Haben die Eltern einen Mörder angeheuert, um die Lebensversicherung ihres Sohnes zu kassieren? Verdächtig benimmt sich auch der Onkel des Patienten ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1