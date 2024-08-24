Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verführung auf der Landstraße

SAT.1Staffel 3Folge 92vom 24.08.2024
22 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12

Sandra Nitka und Christian Storm werden Opfer einer fingierten Autopanne: Als sie Kristina Wolters helfen wollen, werden sie von einem Maskierten überfallen und ihr Wagen wird gestohlen. Kurze Zeit später ist auch Kristina verschwunden. Bei der Suche nach ihrem Auto werden die Ermittler auf den Gebrauchtwagenhändler Stefan Wolters aufmerksam, er bringt sie auf die Spur des Lockvogels Kristina. In einem Wohnwagen, auf einem abgelegenen Waldstück arbeitet sie als Prostituierte ...

