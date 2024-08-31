Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Lehrer unter Tatverdacht

SAT.1Staffel 3Folge 95vom 31.08.2024
Folge 95: Lehrer unter Tatverdacht

22 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12

Roland Schmidtbauer kämpft mit Hilfe von Ingo Lenßen um seinen Ruf und seinen Job: Im Spind des Sportlehrers wurden drei Gramm Crack gefunden. Die Spur führt zu Torsten Lübke, einem ehemaligen Schüler des Mandanten. Der Drogenabhängige wurde von der Schule verwiesen, als Roland Schmidtbauer ihn beim Drogenkonsum erwischte. Will sich der Ex-Schüler rächen? Plötzlich tauchen in der Schule Nacktfotos von Anna Tiefensee, der Freundin des Mandanten, auf - dann verschwindet sie...

