Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

In den Fängen der Trickbetrüger

SAT.1Staffel 4Folge 107
In den Fängen der Trickbetrüger

In den Fängen der TrickbetrügerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 107: In den Fängen der Trickbetrüger

22 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Hilde Strelau hat auf ihrem Küchentisch 6.000 Euro und einen Brief ihrer Tochter Sabine gefunden. Es handelt sich um das erste Lebenszeichen ihrer Tochter, seitdem sie vor einem Jahr spurlos verschwunden ist. Hilde Strelau bittet Lenßen, sie zu finden. Der einzige Anhaltspunkt über den Verbleib der Vermissten ist ihre Freundin, die Domina Claudia Schmidt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen