Lenßen & Partner
Folge 115: Das Kondom im Brötchen
22 Min.Ab 12
Sandra Nitka hat in ihrer Laugenstange auf ein eingebackenes Kondom gebissen. Bäckermeister Max Sollberg äußert den Verdacht, dass der Hausbesitzer Tim Daumer den Fremdkörper eingebacken haben könnte, um die Bäckerei endlich schließen zu lassen und in den Räumen einen Sexshop zu eröffnen. Ingo Lenßen lässt die Bäckerei daraufhin überwachen, doch der Täter ist geschickter als erwartet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1