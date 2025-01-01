Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Detektivin unter Druck

SAT.1Staffel 4Folge 165
Detektivin unter Druck

Folge 165: Detektivin unter Druck

22 Min.Ab 12

Tanja Seebold, eine Freundin von Katja Hansen, ist auf der Flucht vor der Polizei, weil in ihrer Wohnung ein Kilogramm Kokain gefunden wurde. Lenßen & Partner wollen Alexander Keminski als Drogendealer entlarven, aber Tanjas Ex-Freund durchschaut den Plan und entführt sie und Katja Hansen. Der Kidnapper droht, Tanja zu töten und stellt ein Ultimatum - ihre Rettung wird zum Nervenkrieg. Nachdem eine Befreiungsaktion scheitert, läuft den Ermittlern die Zeit davon.

SAT.1
