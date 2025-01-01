Lenßen & Partner
Folge 182: Das missbrauchte Partyluder
22 Min.Ab 12
Jana Braun ist verschwunden, und ihre Mitbewohnerin Evelyn Landau macht sich furchtbare Sorgen. Katja Hansen und Mark Blomberg schlagen einen maskierten Mann in der Wohnung der beiden in die Flucht. Offensichtlich hat der Unbekannte nach einem Flyer gesucht, mit dem eine exklusive Lounge-Bar Mädchen zu einem Casting einlädt. Katja Hansen schleust sich ein ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1