Lenßen & Partner

Der mysteriöse Erbe

SAT.1Staffel 4Folge 28vom 07.06.2025
Der mysteriöse Erbe

Der mysteriöse ErbeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 28: Der mysteriöse Erbe

22 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 12

Ingo Lenßen erhält das Testament seiner ehemaligen Mandantin Bianca Münzer, weil sie ihren Selbstmord ankündigt. Der Versuch, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen, scheitert - Lenßen kommt zu spät. Bei der Testamentsverlesung erlebt Maja Waldmann, Tochter der Verstorbenen, eine böse Überraschung: Ein ihr unbekannter Mann, Janus Fechner, soll die Hälfte des Vermögens erben. Lenßen & Partner stellen Nachforschungen über ihn an ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

