SAT.1Staffel 4Folge 44vom 12.07.2025
Folge 44: Mörderisches Mobbing

22 Min.Folge vom 12.07.2025Ab 12

Rebekka Schäfer ist Vorarbeiterin und Sicherheitsbeauftragte einer Metallfabrik, in der immer häufiger mysteriöse Arbeitsunfälle geschehen. Der Geschäftsführer Konstantin Brunner will Konsequenzen ziehen und droht ihr mit Entlassung. Sandra Nitka kann sich als Aushilfe in die Fabrik einschleusen und wird Zeuge eines weiteren Unfalls: Der Arbeiter Gustav Brunner verletzt sich bei einer Fehlfunktion der Stanzmaschine. Wer hat die Maschine sabotiert?

SAT.1
