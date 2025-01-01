Lenßen & Partner
Folge 47: Schmutzige Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Die Wahrsagerin Marion Beckmann hat beim Kartenlegen den Tod ihrer Tochter Sonja vorhergesehen - das Unheil scheint mit ihrer bevorstehenden Hochzeit zusammenzuhängen. Die Mandantin hält ihren zukünftigen Schwiegersohn Lars für äußerst brutal und gewalttätig. Katja Hansen und Tekin Kurtulus observieren das Pärchen und machen eine schreckliche Entdeckung: Sonjas Körper ist übersät mit Blutergüssen. Als Wahrsagerin getarnt versucht die Ermittlerin ihr Vertrauen zu gewinnen ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
