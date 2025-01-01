Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Abgezockt beim Telefon-Sex

SAT.1Staffel 4Folge 55
Abgezockt beim Telefon-Sex

Folge 55: Abgezockt beim Telefon-Sex

22 Min.Ab 12

Der bisexuelle Bankdirektor Dieter Schulte hat während einer Geschäftreise bei einer Hotline für Schwule angerufen und wird nun von seiner Telefonsex-Bekanntschaft "Eros" erpresst: Wenn er nicht 100.000 Euro bezahlt, will der Erpresser Annika, der Frau des Mandanten, alles erzählen. Die Installation einer Fangschaltung bringt nicht den gewünschten Erfolg. Erst durch die Recherche in einem Hotel kommen Lenßen & Partner an die besagte 0190-Nummer ...

