SAT.1Staffel 4Folge 71vom 13.09.2025
22 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12

Der Landwirt Jan Hester hat sich in die thailändische Prostituierte Lamai verliebt - jetzt ist sie verschwunden. Hester verdächtigt den Zuhälter Holger Bohm, seine Freundin entführt zu haben, nachdem er erfahren hat, dass Lamai fliehen will. Christian Storm und Sandra Nitka ermitteln verdeckt in einem Bordell - dort regiert die Angst.

