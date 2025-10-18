Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schock bei der Muttersuche

SAT.1Staffel 4Folge 82vom 18.10.2025
Schock bei der Muttersuche

Schock bei der MuttersucheJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 82: Schock bei der Muttersuche

22 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

An ihrem 18. Geburtstag erfährt Doreen Kaschnitz, dass sie adoptiert wurde - für das Mädchen gibt es nichts Wichtigeres, als ihre leibliche Mutter zu finden. Selbst den Namen hat die eifrige junge Frau bereits recherchiert: Marlies Bonhöffer. Lenßen & Partner finden zwei Frauen, die in Frage kommen: Eine der beiden ist eine Prostituierte, die unter dem Namen "Lilly" arbeitet ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen