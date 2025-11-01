Lenßen & Partner
Folge 90: Am Rande des Wahnsinns
22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Sina Einauer ist völlig verängstigt: Seit einigen Wochen ist sie Psychoterror ausgesetzt, und Lenßen & Partner sollen herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. In der Kanzlei versucht Timo Einauer, der Mann der Mandantin, Ingo Lenßen davon zu überzeugen, dass seine Frau unter Verfolgungswahn leidet. Es stellt sich heraus: Timo hat eine Affäre ...
