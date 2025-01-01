Lenßen & Partner
Folge 94: Mandantin unter Mordverdacht
22 Min.Ab 12
Beatrix Grönland (26) ist besorgt: Ihr Freund Nikolas van Gravel (29) ist auf Geschäftsreise in Italien, doch seit fünf Tagen fehlt jede Spur von ihm. Kurze Zeit später wird der Vermisste tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen zunächst ins Leere, auch die Befragung von Bernie Hasslach, dem Freund des Ermordeten, bringt keinen Erfolg.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1