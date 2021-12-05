Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 104vom 05.12.2021
22 Min.Folge vom 05.12.2021Ab 12

Maria Drosch (32) bittet Ingo Lenßen herauszufinden, ob sie unter einer Persönlichkeitsspaltung leidet. Vermehrte Aussetzer in der Erinnerung der Mandantin lassen das Schlimmste befürchten. Bei erneuten, unbeobachteten Übergriffen gegen ihren Ehemann Thorben Drosch (33) und die Nachbarin Loretta Korn (45) erhärtet sich der Verdacht gegen die Mandantin ...

