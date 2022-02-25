Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 128vom 25.02.2022
Folge 128: Gefangen im Urlaub

22 Min.Folge vom 25.02.2022Ab 12

Die Ermittler finden ein vollkommen verstörtes Mädchen. Grausame Würgemale verweisen auf eine brutale Folterung. Ihre beste Freundin wurde verschleppt. Bei einer Jugendgang entdecken die Ermittler ein Gewaltvideo. Es zeigt die Misshandlungen der Vermissten ...

SAT.1
