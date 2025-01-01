Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Doppeltes Spiel

SAT.1Staffel 5Folge 188
Doppeltes Spiel

Doppeltes SpielJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 188: Doppeltes Spiel

22 Min.Ab 12

Die Hauptdarstellerin eines Theaters wird Opfer eines brutalen Anschlags. Der als Phantom verkleidete Täter kann fliehen. Als weitere Anschläge an mehreren Orten gleichzeitig passieren, wird klar, dass es nicht nur ein Phantom gibt. Die Ermittler stellen den Tätern eine Falle. Katja Hansen gerät dabei in Todesgefahr!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen