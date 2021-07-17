Lenßen & Partner
Folge 32: Der sexbesessene Chef
22 Min.Folge vom 17.07.2021Ab 12
Der Agenturchef Detlef Köster ist sexsüchtig. Auch Vera Dauner wird von ihrem Chef sexuell belästigt und bittet daraufhin Lenßen & Partner um Hilfe. Sandra Nitka und Christian Storm wollen den schmierigen Peiniger auf frischer Tat ertappen. Es kommt dabei jedoch zu einem tragischen Zwischenfall ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1