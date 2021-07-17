Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der sexbesessene Chef

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 32vom 17.07.2021
Der sexbesessene Chef

Der sexbesessene ChefJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 32: Der sexbesessene Chef

22 Min.Folge vom 17.07.2021Ab 12

Der Agenturchef Detlef Köster ist sexsüchtig. Auch Vera Dauner wird von ihrem Chef sexuell belästigt und bittet daraufhin Lenßen & Partner um Hilfe. Sandra Nitka und Christian Storm wollen den schmierigen Peiniger auf frischer Tat ertappen. Es kommt dabei jedoch zu einem tragischen Zwischenfall ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen