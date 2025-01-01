Lenßen & Partner
Folge 41: Mord aus Mitleid
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner leisten Alisa Holländer Personenschutz. Die Frau hat panische Angst vor ihrem psychopathischen Exmann Bernd Stullmann. Plötzlich kommt es zu einem Überfall. Die Kinder des Mandanten Oswald Schröder geraten ins Visier der Ermittlungen. Es stellt sich heraus, dass sie die neue Lebensgefährtin ihres Vaters hassen. Die Detektive finden ein tödliches Gift bei den Geschwistern ...
Lenßen & Partner
