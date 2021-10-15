Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 47vom 15.10.2021
22 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 12

Der Sporttrainer Klaus Stichlert bittet Lenßen & Partner um Hilfe: Eine seiner Schülerinnen, die aufstrebende Turnerin Franziska Hanscher, ist in der Dusche der Turnhalle vergewaltigt worden. Die Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm machen sich, als Talentsucher getarnt, sofort auf die Suche nach dem Täter. Der Verdacht fällt schnell auf den Hausmeister Ottmar Grothe ...

