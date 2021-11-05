Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 67vom 05.11.2021
Folge 67: Zur Vergewaltigung gezwungen

22 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 12

Christian Storm ist auf dem Weg in die Kanzlei, als er einem Mädchen zu Hilfe eilt. Ein maskierter Mann versucht sie zu vergewaltigen. Da wird der Ermittler plötzlich skrupellos niedergeschlagen und ausgeraubt. Alle Spuren führen Sandra Nitka und Christian Storm zu einer Straßenbande. Schnell stellen die Ermittler die Täterin Vanessa Kruge ...

