Lenßen & Partner
Folge 71: Die Leiche mit Geheimnis
22 Min.Ab 12
Katja Hansen und Mark Blomberg wurden vom Ordnungsamt beauftragt, nach Verwandten des Verstorbenen Felix Schütt zu suchen. Als sie in die Wohnung des Toten kommen, überraschen sie einen Einbrecher. Schnell stellt sich heraus, dass der Unbekannte hinter einem Handy mit brisanten Informationen her war ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1