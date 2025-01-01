Lenßen & Partner
Folge 78: Reizwäsche per Post
22 Min.Ab 12
Marissa Klein bittet Ingo Lenßen panisch um Hilfe: Die junge Frau wird von einem Unbekannten beschattet und heimlich fotografiert. Sie ist sich sicher, Ole Schuhmann - ihr Exfreund - steckt hinter der Sache. Seine Spur führt ins Erotikmilieu. Als Lenßen & Partner den Spanner auf frischer Tat ertappen, kann dieser unerkannt fliehen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
