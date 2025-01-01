Lenßen & Partner
Folge 90: Die verkleidete Wasserleiche
22 Min.Ab 12
Renate Maut vermisst ihre Schwester Nadja. Die junge Frau ist seit Tagen nicht mehr in ihrem Hotel aufgetaucht. Alles deutet auf einen Selbstmord hin. Der Freund der Vermissten, Fabian Scholler, gerät ins Visier der Ermittlungen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
