Tramperin in Todesangst
Lenßen & Partner
Folge 92: Tramperin in Todesangst
22 Min.Folge vom 27.11.2021Ab 12
Ingo Lenßen und Sebastian Thiele treffen auf die ängstlich umherirrende Evelyn Ziemann. Die junge Werbefachfrau ist auf der Flucht vor einem brutalen Vergewaltiger. In der Angst, erneut von dem Triebtäter heimgesucht zu werden, beauftragt Evelyn Ziemann Lenßen & Partner mit ihrem Schutz und der Suche nach dem Unbekannten. Doch die Jagt nach dem Vergewaltiger bleibt ergebnislos ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1