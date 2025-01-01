Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das perfekte Alibi

SAT.1Staffel 5Folge 93
Das perfekte Alibi

Das perfekte AlibiJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 93: Das perfekte Alibi

22 Min.Ab 12

Bei einem Termin mit seinem Steuerberater Otto Merzen (36) wird Christian Storm Zeuge einer Lösegeldforderung. Ein brutaler Verbrecher hat Tanja Merzen (32), die Frau des Steuerberaters, entführt. Er will 100.000 Euro in knapp vier Stunden, sonst bringt er sein Opfer um. Ein grausames Entführungsvideo macht den Ernst der Lage deutlich. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen