SAT.1Staffel 6Folge 113vom 19.06.2022
22 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 12

Eine schwangere Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Ehemann: Er erhält anonyme Drohbriefe und wurde bereits Opfer mehrerer Anschläge. Offenbar will ihn jemand eiskalt umbringen. Die Mandantin fürchtet um die Zukunft ihrer kleinen Familie und bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Doch die Ermittlungen liefern schockierende Ergebnisse: Der Ehemann der Mandantin führt ein sündiges Doppelleben.

