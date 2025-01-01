Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das unmoralische Job-Angebot

SAT.1Staffel 6Folge 135
Das unmoralische Job-Angebot

Das unmoralische Job-AngebotJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 135: Das unmoralische Job-Angebot

22 Min.Ab 12

Die besorgte Schwester eines Hotelchefs wendet sich an Lenßen und Partner: Obwohl auf ihren Bruder bereits mehrere Mordanschläge verübt wurden, weigert er sich, die Polizei einzuschalten. Die Ermittler observieren den Bruder und finden heraus, dass er eine Sex-Affäre mit einer seiner Angestellten hat. Als er kurz darauf spurlos verschwindet, fällt der Verdacht auf den Ehemann der Angestellten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen