Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 144vom 03.06.2022
22 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12

Christian Storm hat sich Hals über Kopf in eine Edelhostess verliebt. Doch die Liebesbeziehung wird von einem Angriff auf den Ermittler überschattet: Auf dem Weg zu seiner Freundin wird er überfallen. Lenßen und Partner vermuten, dass der Chef der Geliebten hinter dem Anschlag steckt ...

