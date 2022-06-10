Lenßen & Partner
Folge 147: Ein Date mit dem Tod
22 Min.Folge vom 10.06.2022Ab 12
Eine Mandantin wendet sich verzweifelt an die Kanzlei: Ihr Bruder ist spurlos verschwunden. Doch die Ermittler finden ihn zu spät: Er ist tot. Auf der Suche nach dem Mörder stößt Sebastian Thiele auf eine verdächtige junge Frau. Mit allen Mitteln will der Ermittler sie überführen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
