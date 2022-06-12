Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tödliche Schatzsuche

SAT.1Staffel 6Folge 150vom 12.06.2022
Tödliche Schatzsuche

Folge 150: Tödliche Schatzsuche

22 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 12

Eine Mandantin macht sich Sorgen um ihre Mutter. Sie glaubt, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet. Tatsächlich verübt das Hausmädchen nur kurze Zeit später einen Giftanschlag auf die alte Dame. Die Detektive finden heraus, dass die Hausangestellte ein Doppelleben führt: Sie arbeitet als Stripperin in einer Table-Dance-Bar und hat ein Verhältnis mit dem Mann der Mandantin.

