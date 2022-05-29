Sexgeständnisse eines EhemannsJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 157: Sexgeständnisse eines Ehemanns
22 Min.Folge vom 29.05.2022Ab 12
Die Mandantin befürchtet, dass ihr Ehemann homosexuell ist und fremdgeht. Tatsächlich trifft er sich heimlich mit einem jungen Mann, der später spurlos verschwindet. Bei den Ermittlungen stoßen die Detektive auf ein geheimes Versteck. Dort finden sie Blutspuren und alles deutet darauf hin, dass der junge Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
