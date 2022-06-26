Lenßen & Partner
Folge 160: Abgezockt vom Chef
22 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 12
Ein Schlagerstar stürzt vom Dach und liegt mit schwersten Verletzungen im Koma. Alles sieht nach Selbstmord aus, doch seine Partnerin ist davon überzeugt, dass jemand den Sänger umbringen wollte. Sie verdächtigt den Produzenten, der nun von den Schlagzeilen um das Schlagerduo profitiert ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1