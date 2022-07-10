Ingo Lenßen beim TodespokerJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 175: Ingo Lenßen beim Todespoker
21 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 12
Ein braver Ehemann benimmt sich plötzlich sehr merkwürdig. Seine Frau ahnt Böses und schaltet Lenßen und Partner ein. Der Mann der Mandantin wurde beim Diebstahl von Sexspielzeug erwischt. Bei der Observation sehen die Ermittler, wie er splitternackt und schreiend auf die Straße rennt. Ingo Lenßen entscheidet sich dafür, in diesem Fall persönlich zu observieren ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1